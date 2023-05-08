ЗАО «AzerGold» организовало альпиниаду по случаю 100-летнего юбилея Общенационального Лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

По случаю 100-летия со дня рождения Общенационального Лидера Гейдара Алиева Закрытое Акционерное Общество (ЗАО) «AzerGold» при поддержке Федерации альпинизма Азербайджана организовало альпиниаду на носящий имя Великого Лидера «Пик Гейдара» - вершину высотой 3751 метр над уровнем моря, расположенную на массиве Гызыл Гая горной гряды Башдаг Большого Кавказского хребта. В альпиниаде приняла участие группа сотрудников Акционерного Общества и его дочерней компании - Общества с Ограниченной Ответственностью (ООО) “ Daşkəsən Dəmir Filiz” (“DDF”).

Участники альпиниады, стартовавшей в одном из самых высоко расположенных населенных пунктов Азербайджана - селе Хыналыг, разбили лагерь у подножия массива Гызыл Гая и совершили восхождение по установленному маршруту на «Пик Гейдара». Участники восхождения, которые несмотря на сложный рельеф и суровые климатические условия, проявив самоотверженность, достигли вершины, где с глубоким уважением почтили память выдающейся личности. На вершине наряду с государственным флагом Азербайджанской Республики были подняты корпоративные флаги ЗАО «AzerGold» и ООО “DDF”.