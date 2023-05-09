Продолжается визит основателя организации "Корни мира" Хайди Кун на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - Продолжается визит основателя и руководителя международной гуманитарной организации "Корни мира" (Roots of Peace) Хайди Кун на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, визит организован Агентством Азербайджана по разминированию и Международным фондом евразийской прессы (BAMF).

В ходе визита состоялось ознакомление с участком, где проводятся работы по разминированию на территории села Горадиз Физулинского района. Была предоставлена информация об уровне загрязнения этой территории минами и неразорвавшимися боеприпасами, операциях по разминированию, типах мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных здесь. Было отмечено, что в районе села Горадиз до сих пор обнаружено 53 противопехотные мины производства Армении и еще 208 единиц мин. В настоящее время на территории продолжаются работы по разминированию. В ходе проводимых операций каждый день на этой территории обнаруживаются мины.