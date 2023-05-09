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Продолжается визит основателя организации "Корни мира" Хайди Кун на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 9 мая 2023 16:03 (UTC +04:00)
Продолжается визит основателя организации "Корни мира" Хайди Кун на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ФИЗУЛИ /Trend/ - Продолжается визит основателя и руководителя международной гуманитарной организации "Корни мира" (Roots of Peace) Хайди Кун на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает во вторник Карабахское бюро Trend, визит организован Агентством Азербайджана по разминированию и Международным фондом евразийской прессы (BAMF).

В ходе визита состоялось ознакомление с участком, где проводятся работы по разминированию на территории села Горадиз Физулинского района. Была предоставлена информация об уровне загрязнения этой территории минами и неразорвавшимися боеприпасами, операциях по разминированию, типах мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных здесь. Было отмечено, что в районе села Горадиз до сих пор обнаружено 53 противопехотные мины производства Армении и еще 208 единиц мин. В настоящее время на территории продолжаются работы по разминированию. В ходе проводимых операций каждый день на этой территории обнаруживаются мины.

Продолжается визит основателя организации "Корни мира" Хайди Кун на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Продолжается визит основателя организации "Корни мира" Хайди Кун на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Продолжается визит основателя организации "Корни мира" Хайди Кун на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Продолжается визит основателя организации "Корни мира" Хайди Кун на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Продолжается визит основателя организации "Корни мира" Хайди Кун на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Продолжается визит основателя организации "Корни мира" Хайди Кун на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Продолжается визит основателя организации "Корни мира" Хайди Кун на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Продолжается визит основателя организации "Корни мира" Хайди Кун на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Продолжается визит основателя организации "Корни мира" Хайди Кун на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Продолжается визит основателя организации "Корни мира" Хайди Кун на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Продолжается визит основателя организации "Корни мира" Хайди Кун на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
Продолжается визит основателя организации "Корни мира" Хайди Кун на освобожденные территории Азербайджана (ФОТО)
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