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В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)

Общество Материалы 10 мая 2023 19:22 (UTC +04:00)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 10 мая на Джыдыр дюзю состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", открывшегося в культурной столице Азербайджана Шуше при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, на гала-концерте выступили деятели искусств стран-участниц фестиваля.

В рамках концерта были исполнены композиция "Харыбюльбюль", вокально-инструментальная композиция "Söz meydanı" в исполнении мастеров искусств Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Турции и Туркменистана, композиции "Çahargah bəhsi", "Əfsanə Turan", "Xalq xəzinəsi" в исполнении ансамбля "Виртуозы тюркского мира", представлены выступления стран-участниц, выступления танцевальных коллективов.

Гала-концерт завершился композицией "Страна Огней - Азербайджан" (Odlar yurdu Azərbaycan) в исполнении всех участников.

В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)
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