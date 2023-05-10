В Шуше состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 10 мая на Джыдыр дюзю состоялся гала-концерт Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль", открывшегося в культурной столице Азербайджана Шуше при организационной поддержке Фонда Гейдара Алиева и министерства культуры Азербайджана.

Как сообщает в среду Trend, на гала-концерте выступили деятели искусств стран-участниц фестиваля.

В рамках концерта были исполнены композиция "Харыбюльбюль", вокально-инструментальная композиция "Söz meydanı" в исполнении мастеров искусств Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Турции и Туркменистана, композиции "Çahargah bəhsi", "Əfsanə Turan", "Xalq xəzinəsi" в исполнении ансамбля "Виртуозы тюркского мира", представлены выступления стран-участниц, выступления танцевальных коллективов.

Гала-концерт завершился композицией "Страна Огней - Азербайджан" (Odlar yurdu Azərbaycan) в исполнении всех участников.