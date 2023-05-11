В Азербайджане в связи с космической деятельностью создаются особые охранные зоны

БАКУ /Trend/ - Для создания необходимых условий эксплуатации наземной космической инфраструктуры в соответствии с Земельным кодексом вокруг нее создаются охранные зоны с особым правовым режимом.
Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал председатель правления "Азеркосмос" Самаддин Асадов во время обсуждения нового законопроекта "О космической деятельности" на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Согласно законопроекту, к наземной космической инфраструктуре относятся:
- наземные центры управления космическими объектами;
- наземные станции, обеспечивающие телекоммуникацию с объектом, находящимся в космическом пространстве;
- космические ракетные комплексы и транспортные средства, взлетно-посадочные полосы и площадки космических объектов,
- наземные пункты управления космическими полетами;
- центры подготовки к космическим полетам;
- места хранения и испытательные пункты космических объектов;
- другие наземные инфраструктурные устройства и инструменты, необходимые для космической деятельности.