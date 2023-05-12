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Парламент Азербайджана принял отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми

Общество Материалы 12 мая 2023 12:22 (UTC +04:00)
Парламент Азербайджана принял отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис Азербайджана принял ежегодный отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Как сообщает Trend, отчет представил Национальный координатор по борьбе с торговлей людьми, первый заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов.

Он отметил в ходе представления отчета, что в Азербайджане усилены меры по борьбе с торговлей людьми, проведена просветительская работа в этой сфере и усовершенствована законодательная база.

После обсуждения отчет был вынесен на голосование и принят.

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