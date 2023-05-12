Отрадно быть свидетелем возрождения Карабаха - шведская путешественница

ЛАЧИН /Trend/ - Отрадно быть свидетелем возрождения Карабаха.

Об этом сказала в пятницу Карабахскому бюро Trend шведская путешественница Тереза Сундберг, которая находится с визитом в Карабахе.

"Приятно находиться здесь и быть свидетелем возрождения Карабаха. У нас была возможность увидеть здешнюю впечатляющую природу. Действительно, природа Карабаха очень красива. Конечно, здесь существует минная опасность, однако проводится очень интенсивная работа по разминированию Карабаха и его возрождению", - сказала она.

Отметим, что 11 мая начался визит международных путешественников из шведской организации "Club 100" в Карабах и Восточный Зангезур. Делегацию возглавляет Бенгт Хильдебранд, который представлен в правлении "Клуба 100". Этот престижный региональный клуб объединяет международных путешественников скандинавского происхождения. Поездка началась с Физулинского района.

Участники поездки увидят последствия армянской оккупации. Им будет предоставлена информация о восстановительных работах, проводимых азербайджанским государством на землях, освобожденных от оккупации. Путешественники также смогут понаблюдать за процессом разминирования в Физули. Затем планируется посещение Азыхской пещеры в Ходжавендском районе, города Агдам, а также встреча с семьями, вернувшимися в родное село Талыш. В течение трех дней делегация планирует посетить Физули, Ходжавенд, Агдам, Тертер, Кяльбаджар, Лачин, Зангилан, Джебраил.

Эта поездка имеет исключительное значение для продвижения освобожденных от оккупации территорий в рамках “черного туризма”. За прошедшие два года шесть раз были организованы поездки в Карабах и Восточный Зангезур представителей крупнейших международных туристических сетей мира - ETIC, MTP, TCC, Nomadmania, Турецкого клуба путешественников, британского клуба “Piki Reels”. В 2021 году была организована одна поездка, в 2022 году – 4, в 2023 году – одна поездка. Данная поездка является уже седьмой по счету.