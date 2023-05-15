Лицо, объявленное в международный розыск, экстрадировано из Украины в Азербайджан (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Лицо, объявленное в международный розыск, экстрадировано из Украины в Азербайджан.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, на основании ходатайства Генеральной прокуратуры Азербайджана, Генеральной прокуратурой Украины было принято решение об экстрадиции гражданина Азербайджана Эльшана Гасымова в соответствии с Конвенцией от 22 января 1993 года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".

Так, по уголовному делу, расследуемому в отделении полиции Сабирабадского района, были выявлены основания для подозрения в совершении Эльшаном Гасымовым незаконных деяний, предусмотренных статьями 180.2.1 (хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и 180.2.3 (грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение, на склад, либо иное хранилище) Уголовного кодекса АР. В связи с этим было принято решение о привлечении Гасымова к ответственности в качестве обвиняемого, он был объявлен в международный розыск.

Эльшан Гасымов был задержан на территории Украины и 14 мая в сопровождении конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции доставлен в Азербайджан.