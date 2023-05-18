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Минобразования Азербайджана обратилось к участникам сертификационных экзаменов для учителей

Общество Материалы 18 мая 2023 13:37 (UTC +04:00)
Минобразования Азербайджана обратилось к участникам сертификационных экзаменов для учителей

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - 18 мая информация о тестовом экзамене по сертификации учителей была отправлена в их "личные кабинеты".

Об этом сообщили в четверг Trend в министерстве науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что 20-23 июня к экзамену будут привлечены учителя начальных классов, а 24 июня - учителя азербайджанского языка и литературы.

Учителя могут ознакомиться с информацией о времени и месте проведения тестовых экзаменов, зарегистрировавшись на платформе portal.edu.az и войдя в раздел "Сертификация".

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