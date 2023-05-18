В Азербайджане будут проверять воду по 110 показателям - новый госстандарт (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане вступил в силу государственный стандарт AZS 929:2023 "Питьевая вода. Гигиенические требования и контроль качества".

Об этом сообщили в четверг Trend в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Согласно информации, новый стандарт был разработан рабочей группой, созданной приказом министерства здравоохранения Азербайджана в связи с выполнением принятых Азербайджанской Республикой обязательств в соответствии с Протоколом к Конвенции ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Новый стандарт, получивший положительные отзывы соответствующих государственных структур, научных учреждений, был утвержден решением Института стандартизации Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана.

Государственный стандарт AZS 929:2023 "Питьевая вода. Гигиенические требования и контроль качества" включает требования к безопасному управлению питьевой водой в системах централизованного и децентрализованного водоснабжения, показатели качества питьевой воды и перечень допустимого показателя жесткости воды. Этот стандарт составлен с учетом рекомендаций рабочего документа, представленного европейским офисом Всемирной организации здравоохранения, Директивы Европейского парламента и Совета Европы от 16 декабря 2020 г. № 2020/2184 о качестве питьевой воды и др.

Согласно новому стандарту, будут изучаться микробиологические (8 показателей), органолептические, физико-химические (100 показателей) и радиологические (2) показатели питьевой воды. Отметим, что до сих пор контроль качества питьевой воды в Азербайджане осуществлялся на основе стандартов ГОСТ 2874-82.