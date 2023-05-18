Маскот Луиджи задает особое настроение чемпионату Европы в Баку – гимнастка из Швеции

БАКУ /Trend/ - Маскот Луиджи задает особое настроение чемпионату Европы.

Об этом в четверг сказала Trend спортсменка из Швеции Элина Шеремей после выступления в квалификации чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку.

"Маскот Европейской гимнастики – обезьянка по имени Луиджи придает настроения соревнованию, всем нравится за ним наблюдать. А еще замечательная идея выбрать девиз соревнований "Shine like a star", он отражен в оформлении зала, вся эта обстановка придает участницам уверенности в ходе выступлений", - отметила Элина Шеремей.

Она добавила, что на соревнованиях в Баку выступает в упражнении с мячом.

Отметим, что 17-21 мая в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 39-й чемпионат Европы по художественной гимнастике.

Девиз соревнований "Shine like a star" (Ulduz kimi parla/Сияй, как звезда). Участницами чемпионата Европы по художественной гимнастике в Баку являются грации из 38 стран.

На соревнованиях Азербайджан в индивидуальной программе представляют сеньорки Зохра Агамирова и Илона Зейналова, а также сеньорская команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Напомним, что в ходе первого дня чемпионата Европы юниорская команда Азербайджана в групповых упражнениях в составе Говхар Ибрагимовой, Сакинаханым Исмаилзаде, Мадины Аслановой, Илахи Бахадыровой, Аян Садыговой, Захры Джафаровой завоевала две бронзовые медали - в многоборье и в программе с пятью мячами.