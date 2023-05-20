В Азербайджане сегодня пройдут вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет сегодня вступительные экзамены в вузы по III группе специальностей, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Ожидается, что в них примят участие 22 146 абитуриентов.

Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Масаллы и Хачмазе.

Экзамены начнутся в 11:00 и продлятся три часа. Допуск абитуриентов будет прекращен за 15 минут до начала экзаменов.