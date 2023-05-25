В Бакинской высшей школе нефти состоялся Форум дебатов, посвященный 100-летию великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

В Бакинской высшей школе нефти SOCAR прошел групповой и отборочный этап «Бакинского молодежного форума дебатов: весна 2023». Мероприятие было организовано Общественным объединением «Дебаты в гражданском обществе» при поддержке Министерства Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики.

В форуме приняли участие 50 лучших команд, представляющих 25 высших учебных заведений и организаций.

В церемонии открытия мероприятия приняли участие ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов, председатель Общественного объединения «Дебаты в гражданском обществе» Ульвия Ахундова, судьи дебатов, представители различных учреждений и молодые дебатеры.

В своем выступлении Эльмар Гасымов пожелал успехов участникам форума и подчеркнул, что данный форум является уникальной площадкой для развития их навыков.

Цель Форума дебатов, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, заключается в пропаганде среди молодежи наследия великого лидера, обеспечении участия молодежи в процессах принятия решений по актуальным вопросам, представляющим общественную значимость, и в реализации государственной молодежной политики через развитие культуры дебатов и публичных выступлений.

Всего в проекте, который является крупнейшим дебатным форумом года, длившемся 187 часов, участвовало более 1000 молодых людей.

Бакинскую высшую школу нефти на форуме представляла команда Buta.

На форуме состоялись дебаты на тему «Применение искусственного интеллекта является необходимым условием формирования конкурентного рынка в странах, переходящих к экономике знаний».