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В подсистему "Zəfər" включена информация о 245 тыс. человек

Общество Материалы 25 мая 2023 17:03 (UTC +04:00)
В подсистему "Zəfər" включена информация о 245 тыс. человек

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БАКУ /Trend/ - В подсистему "Zəfər" за прошедший период соответствующими органами были внесены данные о 245 тысячах человек.

Об этом сообщили в четверг Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что в их число входят участники 1-й и 2-й Карабахских войн, шехиды и члены семей шехидов, лица, получившие инвалидность в связи с войной, Национальные герои, Герои Отечественной войны Азербайджана, лица, получившие инвалидность в период военной службы и члены их семей.

Подсистема "Zəfər", созданная указом главы государства от 27 октября 2021 года, позволяет учреждениям обмениваться информацией при реализации мер социальной поддержки, связанных с семьями шехидов и участниками войны, более оперативно и эффективно проводить эту работу.

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