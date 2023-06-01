Будут ли штрафоваться с 1 июня в Азербайджане лица, не застраховавшие недвижимое имущество?

БАКУ /Trend/ - Некоторые страховые компании разослали гражданам предупреждения, в которых говорится, что те, кто не застрахует свою недвижимость, с 1 июня будут оштрафованны. Предупреждения об обязательном страховании жилья не являются официальными.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов.

По его словам, хотя эти штрафы и предусмотрены законодательством, данное требование действует уже довольно давно, и к дате 1 июня никакого отношения не имеет.

"Несмотря на то, что закон об обязательном страховании недвижимого имущества вступил в силу еще несколько лет назад, трудности со сбором страховых взносов все еще остаются. Около 80 процентов недвижимости по-прежнему не охвачено страхованием. Оформление же обязательного страхования обеспечит при наступлении страхового случая покрытие ущерба, причиненного имуществу. Однако существует также необходимость совершенствования страхового механизма", - сказал Байрамов.

Он отметил, что в настоящее время при страховании имущества применяются фиксированные единые тарифы. "Например, если два гражданина застраховали свое имущество, и один из них не пользовался страховкой последние пять лет, а у другого за это время произошло два страховых случая, то опять же страховые взносы обоих граждан одинаковы. Поэтому было бы целесообразно дифференцировать тарифы", - сказал Байрамов.

Отметим, что ежегодный страховой взнос в этой сфере по Баку составляет 50 манатов, по Гяндже, Сумгайыту и Нахчывану - 40 манатов, в других городах и районах - 30 манатов. Соответственно, на жилье в столице предоставляется страховое покрытие в размере 25 тысяч манатов, в Гяндже, Сумгайыте и Нахчыване - 20 тысяч манатов, в других городах и районах страны - 15 тысяч манатов.