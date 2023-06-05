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На бакинском бульваре установят новые аттракционы

Общество Материалы 5 июня 2023 17:02 (UTC +04:00)
На бакинском бульваре установят новые аттракционы

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - До окончания учебного года остались считаные дни. Одно из самых посещаемых детьми мест во время летних каникул - бакинский Приморский бульвар, здешние аттракционы. Однако вот уже некоторое время использование некоторых аттракционов на территории бульвара приостановлено, несколько аттракционов было разобрано.

Как сообщила Trend в понедельник в связи с этим пресс-секретарь администрации Приморского бульвара Афсана Мехдиева, аттракционы, которые убрали с территории бульвара, были устаревшими и не отвечали современным требованиям.

"Это также было важно с точки зрения обеспечения безопасности людей. На смену им придут аттракционы нового поколения, они уже заказаны. Некоторые из них можно будет увидеть здесь до конца года", - сказала Мехдиева.

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