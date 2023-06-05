В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения

БАКУ /Trend/ - Устанавливаются новые штрафы за управление транспортным средством лицом, имеющим право на управление транспортным средством и находящимся под воздействием наркотических средств, психотропных веществ или иных сильнодействующих веществ.

Как сообщает Trend, это отражено в изменениях в Кодекс об административных правонарушениях.

За управление транспортным средством лицом, имеющим право на управление транспортным средством и находящимся под воздействием наркотических средств, психотропных веществ или иных сильнодействующих веществ, предусмотрены штраф в размере 600 манатов или ограничение права на управление транспортным средством сроком от шести месяцев до одного года. Это предусмотрено статьей 333-1.1.

К Кодексу добавляется новая статья 334-1 - "Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управлять транспортным средством, находящимся под воздействием наркотических средств, психотропных веществ или иных сильнодействующих веществ.

За повторное совершение нарушения, предусмотренного статьей 333-1.1 настоящего Кодекса, лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в силу постановления об административном взыскании налагается штраф в размере восьмисот манатов с ограничением права управления транспортным средством сроком на два года или, в зависимости от обстоятельств дела, с ограничением права управления транспортным средством сроком на два года, административным арестом на срок от пятнадцати дней до месяца с учетом личности нарушителя. За причинение легкого вреда здоровью потерпевшего или причинение материального ущерба потерпевшему в результате деяния, предусмотренного статьей 333-1.1 настоящего Кодекса, налагается штраф в размере девятисот манатов с ограничением права управления транспортным средством сроком на два года, либо, в зависимости от обстоятельств дела, ограничение права управления транспортным средством сроком на два года, административным арестом на срок от одного до двух месяцев с учетом личности нарушителя. За управление транспортным средством с перевозкой пассажиров лицом, имеющим право управлять транспортным средством общего пользования, под воздействием наркотических средств, психотропных веществ или иных сильнодействующих веществ будет применяться административный арест на срок от одного до двух месяцев с ограничением права управления транспортным средством сроком на два года. За причинение легкого вреда здоровью потерпевшего или причинение материального ущерба потерпевшему в результате деяния, предусмотренного статьей 333-1.4 настоящего Кодекса, будет применяться административный арест на срок от двух до трех месяцев с ограничением права управления транспортным средством сроком на два года.