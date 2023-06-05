В Азербайджане планируется увеличить штрафы за нарушение правил содержания автодорог

БАКУ /Trend/ - Штрафы за нарушение правил содержания и охраны автомобильных дорог увеличиваются более чем в пять раз.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджана.

Согласно изменениям, за нарушение правил содержания, охраны и благоустройства автомобильных дорог или несоздание условий для безопасного движения на автомобильных дорогах должностные лица будут штрафоваться на сумму от 500 до 800 манатов, юридические лица - на сумму от 2 000 до 3 000 манатов. Сейчас эти штрафы составляют от 100 до 150 манатов, юридические лица - на сумму от 1 000 до 2 000 манатов.