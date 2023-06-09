Завтра в Баку будет до 30 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, ожидается умеренный южный ветер.

Как сообщили Trend в пятницу в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 17-22°, днем - 25-30° тепла.

Атмосферное давление понизится с 760 до 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 65-75%.

Днем в западных районах страны возможны осадки, местами интенсивные, грозы, град, утром и ночью местами туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем - 27-32° тепла, в горах ночью - 7-12° тепла, днем - 13-18° тепла.