Определен скоростной режим для скутеров на Бакинском бульваре

БАКУ /Trend/ - Скоростной режим для скутеров на территории Приморского бульвара не должен превышать 17 км/ч.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении Управления Приморского бульвара.

Было отмечено, что, кроме того, полностью ограничивается движение на скутерах по прибрежной полосе, где прогуливается большое число посетителей бульвара. На выделенных для движения на скутерах полосах недавно установлены соответствующие дорожные знаки.

"Лиц, управляющих этим транспортным средством, просим соблюдать новые правила, операторов, сдающих в аренду скутеры, применять новшества, связанные с ограничением скорости, в программном обеспечении для скутеров, а операторов, у которых нет соответствующего программного обеспечения, заняться его подготовкой, обеспечив соблюдение новых правил. В случае несоблюдения правил будут приниматься соответствующие меры", - отмечает Управления Приморского бульвара.