По факту падения женщины с аттракциона в парке Хырдалана возбуждено уголовное дело

БАКУ /Trend/ - По факту падения женщины с аттракциона в парке, расположенном в Хырдалане возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пятницу в ответ на запрос Trend в Генпрокуратуре Азербайджана, в связи с инцидентом, происшедшим 8 июня в одном из парков города Хырдалан, прокуратурой Абшеронского района было проведено расследование и на основании собранных доказательств возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК АР.

Напомним, что 8 июня Миная Нуриева (1987 года рождения) скончалась в больнице, где проходила лечение от травм, полученных в результате падения с аттракциона.

Предварительное следствие по делу продолжается.