Стала известна причина, из-за которой не работал портал электронного правительства Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Причина, из-за которой не работал портал электронного правительства Азербайджана, заключается в возникших технических неполадах оборудования, принадлежащее ООО "AzInTelecom".

Об этом сообщили в пятницу Trend в ООО "AzInTelecom".

Было отмечено, что возникшие трудности могут оказать определенное влияние на доступность услуг, предоставляемых учреждениям и гражданам.

"В настоящее время нашими специалистами предпринимаются соответствующие шаги по устранению возникших сложностей. О результатах исследований будет предоставлена информация.

Приносим извинения за временные трудности", - говорится в сообщении ООО "AzInTelecom".