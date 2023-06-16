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Стала известна причина, из-за которой не работал портал электронного правительства Азербайджана

Общество Материалы 16 июня 2023 15:48 (UTC +04:00)
Стала известна причина, из-за которой не работал портал электронного правительства Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Причина, из-за которой не работал портал электронного правительства Азербайджана, заключается в возникших технических неполадах оборудования, принадлежащее ООО "AzInTelecom".

Об этом сообщили в пятницу Trend в ООО "AzInTelecom".

Было отмечено, что возникшие трудности могут оказать определенное влияние на доступность услуг, предоставляемых учреждениям и гражданам.

"В настоящее время нашими специалистами предпринимаются соответствующие шаги по устранению возникших сложностей. О результатах исследований будет предоставлена информация.

Приносим извинения за временные трудности", - говорится в сообщении ООО "AzInTelecom".

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