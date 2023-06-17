Медицинская служба в Карабахе организована на высоком уровне - Вугар Гурбанов

БАКУ /Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB) на высоком уровне обеспечивает организацию медицинских услуг на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель TƏBIB Вугар Гурбанов, выступая на I "Симпозиуме азербайджанских врачей со всего мира".

"В Шушинской больнице модульного типа, селе Агалы Зангиланского района, Центре здоровья семьи в Джебраиле, Лачине, Гадруте на высоком уровне обеспечено медицинское обслуживание, и в каждом из этих медучреждений гражданам предоставляются услуги в рамках обязательного медицинского страхования", - сказал он.

Напомним, что в Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира.

Проведение данного симпозиума внесет важный вклад в наше здравоохранение с точки зрения изучения инноваций в области медицины, поощрения работающих за рубежом азербайджанских врачей к работе в медицинских учреждениях, обмена опытом с местными кадрами и повышения уровня их коммуникаций. В мероприятии принимают участие официальные лица государственных структур, депутаты, представители медиа.