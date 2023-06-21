Стала известна площадь территорий Азербайджана, очищенных от мин и неразорвавшихся боеприпасов

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в Азербайджане от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 83 993 га территорий.

Как сообщает в среду Trend, об этом на круглом столе с участием представителей медиа сказал начальник оперативного управления Агентства Азербайджана по разминированию Идрис Исмаилов.

По его словам, на данный момент было обнаружено и уничтожено более 89 тысяч мин и боеприпасов.

"С первого дня мы разминировали жилые массивы, дорожные и инфраструктурные объекты, линии электропередач и продолжаем работать в этом направлении. На данный момент в связи с переселением ведутся работы в населенных пунктах Лачин, Забух и Сус",- отметил Исмаилов.