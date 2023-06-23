На освобожденных от оккупации территориях продолжаются работы по землеустройству и земельному кадастру

БАКУ /Trend/ - В освобожденной от оккупации части Агдама были проведены полевые геоботанические исследования на площади более 22 тысяч гектаров, подготовлена электронная кадастровая база данных и цифровые кадастровые карты 22 523 гектаров земли.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджанской Республики, на данных территориях проводятся работы по земельному кадастру и землеустройству, такие как электронный кадастровый учет количественных и качественных показателей земель в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономическом регионе, а также бонитировка земель, экономическая оценка и т.д.

Проведение этих работ позволит определить объем земельных ресурсов, которыми обладает регион, их состав, соответствующий его целевому назначению и правовому режиму.

С мая этого года в освобожденной от оккупации части Агдама ведутся кадастровые и землеустроительные работы. В рамках этих работ были проведены полевые геоботанические исследования на площади более 22 тысяч гектаров. Электронная кадастровая база данных и цифровые кадастровые карты 22 523 гектаров земель подготовлены с использованием современных полевых измерительных аппаратов.

В рамках землеустроительных работ, проведенных на освобожденных от оккупации территориях, в Зангиланском, Губадлинском, Кяльбаджарском, Джебраильском, Лачинском, Физулинском и Агдамском районах в общей сложности проведены полевые работы на площади 536 810 га.

При проведении полевых измерительных работ координаты разрушенных населенных пунктов, земель сельскохозяйственного назначения, лесов и земель иного назначения, в том числе всех компонентов, расположенных в пределах их границ, определяются специалистами Государственной службы современными приборами. Для проведения полевых измерений через GPS в районе используются станции AzPOS, которые работают непрерывно, регистрируются все доступные виды недвижимости.

На сегодняшний день в целом по Зангиланскому, Губадлинскому, Кяльбаджарскому, Джебраильскому, Лачинскому, Агдамскому и Физулинскому районам проведено полевое исследование почвы на площади в 346 855 га, полевые геоботанические исследования на площади в 386 873 га, пробы почвы и растений были взяты и отправлены в лаборатории Научно-исследовательского центра кадастра и землеустройства Государственной службы по вопросам имущества и Министерства сельского хозяйства для проведения агрохимических анализов.

При обследования полевых почв, проводимых в рамках кадастровых работ, определяются и учитываются земли, плодородие которых было разрушено вследствие засолонения и засоления, эрозии и под воздействиями иных факторов. В дальнейшем предполагается проведение рекультивационных работ с целью восстановления плодородных твердых разрушенных земель и их возвращения в сельскохозяйственный оборот.

Электронный кадастровый учет по количественным и качественным показателям земель на освобожденных от оккупации территориях позволит сформировать единый государственный кадастр недвижимости, повысить эффективность землепользования и его охраны, создать более совершенную форму управления земельными ресурсами.

Результаты почвенно-геоботанических исследований заносятся в единую электронную информационную систему кадастрового учета земель. После полного завершения исследовательской работы полученные данные будут сопоставлены с данными исследования до оккупации. Тем самым будет получена точная информация об ущербе, нанесенном земельному фонду Азербайджана.