Недалеко от Международного аэропорта Гейдар Алиев произошло возгорание автомобиля

БАКУ /Trend/ - На привокзальной площади Международного аэропорта Гейдар Алиев вечером 23 июня произошло возгорание пассажирского автомобиля, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Огонь стал быстро распространяться и перешел на рядом стоящий автомобиль.

Благодаря оперативным действиям Противопожарной службы Главного управления авиационной безопасности при AZAL, огонь удалось потушить и предотвратить его дальнейшее распространение на соседние машины.

По данному факту правоохранительными органами проводится расследование.