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Недалеко от Международного аэропорта Гейдар Алиев произошло возгорание автомобиля

Общество Материалы 23 июня 2023 22:01 (UTC +04:00)
Недалеко от Международного аэропорта Гейдар Алиев произошло возгорание автомобиля

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БАКУ /Trend/ - На привокзальной площади Международного аэропорта Гейдар Алиев вечером 23 июня произошло возгорание пассажирского автомобиля, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Огонь стал быстро распространяться и перешел на рядом стоящий автомобиль.

Благодаря оперативным действиям Противопожарной службы Главного управления авиационной безопасности при AZAL, огонь удалось потушить и предотвратить его дальнейшее распространение на соседние машины.

По данному факту правоохранительными органами проводится расследование.

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