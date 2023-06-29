Азербайджанские стрелки выступили в квалификационном этапе III Европейских игр (ФОТО)

КРАКОВ /Trend/ - На III Европейских играх в Польше продолжаются соревнования по стрельбе.

Как сообщает в четверг Trend, сегодня в соревнованиях по стрельбе из пистолета на 25 метров в борьбу вступили мужчины.

Представитель Азербайджана Руслан Лунев набрал на соревнованиях 292 очка из 300 возможных. В первый день соревнований он занял 6-е место.

Среди 30 спортсменок представительница Азербайджана Айдан Джамалова заняла 18-е место, поразив 68 мишеней из 75, а Ульвия Эйвазова заняла 26-е место, поразив 64 мишени.

Соревнования женщин-стрелков продолжатся во второй день квалификационного раунда, 30 июня.