Работа судов в Азербайджане постоянно совершенствуется – Фикрет Мамедов

БАКУ /Trend/ - Работа судов в Азербайджане постоянно совершенствуется.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр юстиции Азербайджанской Республики Фикрет Мамедов на международной конференции "Развитие законодательства посредством применения конституционных норм".

Он отметил, что Конституционный суд вносит большой вклад в совершенствование законодательства.

"Конституционный суд выступает за призывы к верховенству закона и защите прав человека, принимает активное участие в правовых реформах, проводимых в соответствии с современными стандартами. Конституционный суд вносит большой вклад в совершенствование законодательства и представлен в Судебно-правовом совете, который является самостоятельным органом самоуправления судебной власти", - отметил Мамедов.

Министр подчеркнул, что Азербайджан, который в настоящее время переживает свой самый могущественный период, под руководством Президента Ильхама Алиева освободил свои исконные земли.

"Тем самым восторжествовала историческая справедливость. На этих территориях восстановлена юридическая сила нашей Конституции, скорыми темпами проводятся работы по восстановлению и реконструкции под руководством Президента Ильхама Алиева и при активном участии Первого вице-президента Мехрибан Алиевой", - добавил министр.