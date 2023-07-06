Начинается регистрация на пробег классических автомобилей в Баку

БАКУ /Trend/ - Начинается регистрация на пробег классических автомобилей.

Как сообщает в четверг Trend, 26 августа в Баку пройдет пробег классических автомобилей, организуемый Автомобильной федерацией Азербайджана (AAF) и "Zhara Events".

Данное мероприятие, которое уже стало традиционным, в этом году будет организовано в ином формате. Так, классические автомобили проследуют 26 августа по маршруту от территории перед Центром Гейдара Алиева до центра отдыха Sea Breeze, где состоятся выставка автомобилей и концерт в стиле ретро. В ходе развлекательной программы пройдут викторины, будут вручены призы в различных номинациях. Во второй день мероприятия - 27 августа - выставка классических автомобилей и развлекательная программа продолжатся.

Классические автомобили, произведенные до 1983 года, можно зарегистрировать для участия в пробеге до 10 августа 2023 года посредством электронного адреса AAF [email protected] или по телефону (+99450) 295 01 00.