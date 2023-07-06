Приняты меры в отношении адвокатов, нарушавших требования законодательства

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане приостановлена деятельность 4 адвокатов, 1 адвокату вынесен выговор.

Как сообщает в четверг Trend, решение об этом было принято на заседании Президиума Коллегии адвокатов.

На заседании были рассмотрены заключения Дисциплинарной комиссии адвокатов по 22 начатым в отношении адвокатов дисциплинарным делам. За нарушение требований законодательства 1 адвокату был вынесен выговор, деятельность 1 адвоката приостановлена на 1 год, деятельность 3 адвокатов приостановлена и принято решение об обращении в суд для исключения их из состава Коллегии адвокатов.