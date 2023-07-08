Стала известна причина исключения Эльчина Садыгова из Коллегии адвокатов

БАКУ /Trend/ - В связи с наличием у президиума Коллегии адвокатов Азербайджана оснований для исключения из Коллегии адвоката Эльчина Садыгова и еще 2 адвокатов за дисциплинарные нарушения, допущенные ими в процессе осуществления профессиональной деятельности, с учетом соответствующих заключений дисциплинарной комиссии адвокатов, в соответствии со статьей 22 закона Азербайджанской Республики "Об адвокатах и адвокатской деятельности", было направлено обращение в суд. До вступления решения суда в силу были приняты решения о приостановлении их деятельности.

Об этом Trend сообщили в субботу в Коллегии адвокатов Азербайджана.

Было отмечено, что так как вопрос об исключении из состава Коллегии адвокатов решается на основании решения суда, сведения о личности адвокатов, о которых принято решение обратиться в суд, Коллегией, как правило, не разглашаются. А поскольку информация об адвокате Эльчине Садыгове уже была обнародована им самим, Коллегия отмечает в связи с этим, что дисциплинарное производство в отношении Эльчина Садыгова было начато на основании соответствующего обращения журналиста Эйнуллы Фатуллаева, и дисциплинарной комиссией адвокатов было проведено разбирательство.

"Комиссия, оценивая в совокупности публичное заявление адвоката Эльчина Садыгова и собранные материалы, пришла к выводу, что в связи с указанными в обращении особенностями им были нарушены требования закона "Об адвокатах и адвокатской деятельности", Положения о правилах поведения адвокатов и соответствующих статей Устава Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики. Так, Эльчин Садыгов, осуществляя свою профессиональную деятельность в связи с защитой прав бывшего председателя Наблюдательного совета Baku Steel Company Расима Мамедова, поделился в своем аккаунте в соцсети публикацией следующего содержания, где сообщил об обстоятельствах, упомянутых в обращении - "... После того дня Аваз, не останавливаясь, каждый день наговаривал на Мамедова и членов его семьи. Мы вынуждены были поговорить с Авазом. Он назвал мне фантастическую сумму. Потом мы договорились. Я не знал, что Аваз так поступит со мной, то есть получит деньги и опять станет говорить, провернет карусель"; "... В тот день, чтобы не было недовольства, я вернул Мамедовым деньги из собственных средств. А потом он сказал мне, чтобы я сказал, что дал ему документы, а не деньги. Он и сам так сказал". Таким образом, как признается и сам адвокат Эльчин Садыгов, он прибег к незаконному посредничеству, вопреки требованиям закона "Об адвокатах и адвокатской деятельности" и Положения о правилах поведения адвокатов, потребовал прекратить публичные публикации о своем клиенте в обмен на неофициальную и незаконную оплату.

Согласно статье 15 закона "Об адвокатах и адвокатской деятельности", адвокаты имеют право использовать в своей деятельности все методы и средства, не запрещенные законодательством и не противоречащие адвокатской этике. Но, как видно, адвокат Эльчин Садыгов, вопреки законодательству, использовал в своей деятельности незаконные, противоречащие адвокатской этике методы и средства. Согласно п. 2.10 Положения, адвокатам запрещается совершать действия, вопреки закону, направленные на получение материальных и нематериальных благ, привилегий или льгот при осуществлении профессиональной деятельности. Отметим, что решение об исключении из коллегии адвоката Эльчина Садыгова напрямую связано не с другими делами, находящимися в его производстве в качестве адвоката, а именно с серьезным нарушением закона, совершенным им в связи с этим вопросом. В то же время мы хотели бы отметить, что в связи с указанными обстоятельствами известно о наличии в отношении адвоката Эльчина Садыгова уголовного дела, находящегося в производстве правоохранительных органов. При этом дисциплинарное производство, осуществленное Коллегией адвокатов, направлено на оценку деяния именно с точки зрения этики.

Вызывает сожаление, что адвокат Эльчин Садыгов, хорошо зная вышеперечисленные особенности, озвучивал перед общественностью и в средствах массовой информации совершенно неверные, предвзятые и безосновательные заявления о якобы необоснованном и незаконном ведении дисциплинарного производства, являющегося законодательно регулируемой деятельностью Коллегии адвокатов. Предположительно, Эльчин Садыгов делал это в целях самозащиты и для формирования в обществе образа "жертвы преследования". Также в некоторых СМИ со ссылкой на заявление Эльчина Садыгова были опубликованы статьи о том, что Эйнулла Фатуллаев выступает как лицо, не заинтересованное в данном вопросе, в связи с чем Коллегии адвокатов следует отказаться от расследования данного обращения. В связи с этим сообщаем, что имеется соответствующее решение президиума о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Эльчина Садыгова и направлении дела в дисциплинарную комиссию адвокатов для расследования. С другой стороны, каждое физическое и юридическое лицо, даже если оно не имеет к этому прямого отношения, вправе обращаться в президиум по поводу нарушений, допущенных адвокатами в их профессиональной деятельности и поведении вне профессиональной деятельности. В практике Коллегии адвокатов до сих пор были случаи, когда такие обращения рассматривались и принимались соответствующие решения.

Кроме того, адвокат Эльчин Садыгов неоднократно был должным образом проинформирован об участии в заседаниях дисциплинарной комиссии и президиума, однако не присутствовал ни на одном заседании. Особо хотелось бы подчеркнуть, что текст уведомления о соответствующем заседании дисциплинарной комиссии был опубликован Эльчином Садыговым в социальной сети. Это еще раз подтверждает, что он был должным образом проинформирован и осведомлен о заседаниях. Также мы хотели бы сообщить, что вышеупомянутым решением президиума Коллегии адвокатов адвокату Э.А.Садыгову разрешено было до 06.07.2023 года завершить все дела, находящиеся в производстве в инстанциях, указанных в заключенных им договорах об оказании юридической помощи.

Напомним, что 6 июля на заседании президиума Коллегии адвокатов было принято решение о приостановлении деятельности 4 адвокатов, 1 адвокату вынесен выговор. На заседании были рассмотрены заключения Дисциплинарной комиссии адвокатов по 22 начатым в отношении адвокатов дисциплинарным делам. За нарушение требований законодательства 1 адвокату был вынесен выговор, деятельность 1 адвоката приостановлена на 1 год, деятельность 3 адвокатов приостановлена и принято решение об обращении в суд для исключения их из состава Коллегии адвокатов.