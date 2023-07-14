В 2023 году в Азербайджане назначена инвалидность 25 500 человек

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики за первое полугодие 2023 года назначило инвалидность 25,5 тыс. человек.

Об этом в пятницу Trend сообщили в министерстве.

Было отмечено, что 12,2 тыс. из них инвалидность назначена впервые, 13,3 тыс. - повторно. Оценка инвалидности осуществляется на основе указанных в медицинском направлении данных, которое медицинское учреждение вводит в электронную систему. После установления инвалидности социальные выплаты по инвалидности назначаются по электронной системе в проактивном порядке.

За последние 6 месяцев в реабилитационных учреждениях агентства были оказаны реабилитационные услуги 32,1 тыс. человек с ограниченными возможностями здоровья, 6,1 тыс. лиц были обеспечены 38,6 тыс. средств реабилитации.

Напомним, что Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана в январе-мае 2023 года назначило инвалидность 21,4 тыс. человек.