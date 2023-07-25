В Азербайджане с сегодняшнего дня начинается прием в детсады

БАКУ /Trend/ - С 15:00 25 июля начинается прием детей в дошкольные образовательные учреждения. В связи с приемом, родители смогут создать электронный кабинет на 2023-2024 учебный год, зайдя на сайт www.bq.edu.az.

Об этом сообщили во вторник Trend в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Отмечается, что для поступления детей в дошкольные образовательные учреждения родители смогут занять очередь в управлениях образования начиная с 11:00 1 августа в регионах Азербайджана, и начиная с 11:00 8 августа - в Баку. Данный процесс продлится до 1 сентября.

Электронная система приема будет временно приостановлена с 1 по 15 сентября в связи с комплектованием групп. После завершения процесса комплектования прием детей на вакантные места в дошкольные образовательные учреждения будет продолжаться круглый год.

Отметим, что очереди и опросы, созданные в системе приема в дошкольные образовательные учреждения в прошлом учебном году, были заархивированы и добавлены в родительский кабинет. Эти очереди и запросы не действительны в этом году.