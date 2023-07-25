Международный центр Низами Гянджеви выразил соболезнования в связи с кончиной Марианны Вардинояннис

БАКУ /Trend/ - Международный центр Низами Гянджеви выразил соболезнования в связи с кончиной члена правления центра, посла доброй воли ЮНЕСКО Марианны Вардинояннис.

Как сообщает во вторник Trend, соответствующая публикация появилась в твиттере организации.

«Марианна Вардинояннис была добрейшим человеком, она всегда дарила надежду тем, кто в ней нуждался. На протяжении 11 лет она придавала центру Низами Гянджеви силу и ценность. Марианна продолжит жить в наших сердцах и умах. Все наши мысли и молитвы с ее семьей», - говорится в публикации.

Отметим, что Марианна Вардинояннис скончалась 24 июля 2023 года в Афинах в возрасте 86 лет.