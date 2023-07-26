Союзы кинематографистов Азербайджана объединились

БАКУ /Trend/ - Объединены Союз кинематографистов Азербайджана (СКА) и Союз кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР).

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в совместном заявлении Союзов.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев поставил перед обществом новые идеологические цели. Азербайджанские кинематографисты также являются составной частью прогрессивного общества Азербайджана, которое движется к этим целям. Славная победа, одержанная нашей страной в Отечественной войне, стала для нас примером единства. Основным принципом деятельности как СКА, действующего с 1963 года, так и СКАР, созданного в 2012 году, является служение солидарности. Именно поэтому мы (СКА и СКАР) в распространенном совместном заявлении отмечаем, что в преддверии 125-летнего юбилея азербайджанского кино и 100-летия киностудии "Азербайджанфильм" пришли к решению объединиться в единую, новую форму управления.

Эта инициатива содержит общее мнение обоих Союзов и была принята коллегиально", - говорится в заявлении.