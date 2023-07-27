Армянским жителям Карабаха созданы условия для проезда в Армению через ППП "Лачин"

БАКУ /Trend/ - В очередной раз созданы условия для свободного перехода жителей Карабаха армянского происхождения при посредничестве Международного Комитета Красного Креста (МККК) через погранично-пропускной пункт "Лачин", действующий на азербайджано-армянской границе на реке Хакари.

Как сообщает в четверг Trend, 7 транспортным средствам и 34 жителям Карабаха, следовавшим из Ханкенди в направлении Горуса, после проверки на пункте пропуска в соответствии с правилами был обеспечен проезд в Армению. Из них 11 человек были членами Международного Комитета Красного Креста, 12 - лицами, нуждающимися в медицинской помощи, и 10 - членами сопровождающих их семей, 1 - представитель медицинского персонала.

Это еще раз доказывает, что никаких препятствий со стороны Азербайджана в пункте пропуска через государственную границу нет. Заявления и действия Армении в отношении границы носят чисто провокационный характер.

Отметим, что армянские жители Карабахского экономического района Азербайджана могут беспрепятственно проходить через погранично-пропускной пункт "Лачин" в любое время суток. Для этого созданы все условия.