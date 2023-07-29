Стали известны направления, на которые будут потрачены средства от платных парковок в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Стали известны направления, на которые будут потрачены средства, поступающие от платных парковок в Азербайджане.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в "Порядке использования средств, поступающих от платной парковки транспортных средств".

Данные средства будут использованы министерством цифрового развития и транспорта и Агентством наземного транспорта (AYNA) Азербайджана по следующим направлениям:

- управление и обслуживание парковочных мест (коммунальные, охранные, хозяйственные и коммуникационные расходы);

- оплата расходов на дорожную инфраструктуру, связанных с парковкой, приобретение материальных и нематериальных активов, в том числе паркоматов, специальных технических средств с функциями фото-или видеорегистрации и поддержание их в исправном состоянии;

- создание приложений, связанных с парковкой, и их обслуживание;

- просветительская и информационная работа относительно парковок;

- управление и обслуживание гаражей и стоянок для хранения транспортных средств;

- внедрение технических средств организации дорожного движения;

- приобретение необходимых технических средств для принятия мер по привлечению к административной ответственности лиц, нарушивших правила парковки, оплата почтовых расходов, связанных с направлением материалов по делу об административном правонарушении лицам, нарушившим правила парковки;

- усиление социальной защиты работников данной сферы.

Отметим, что в Азербайджане с 25 июля вступили в силу новые тарифы на парковку, которые распространяются только на государственные парковки.

В Азербайджане парковка транспортных средств с 22:00 до 07:00, а также парковка по воскресеньям будет бесплатной. Кроме того, жители домов или зданий, расположенных в пределах 100 метров от организованной парковки по обе стороны дороги в обоих направлениях, могут приобрести индивидуальные парковочные талоны и пользоваться этими парковочными местами бесплатно.