Завершается строительство автодороги Барда-Агдам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Четырехполосная автодорога Барда-Агдам построена в соответствии с I технической категорией.

Как сообщили в понедельник Trend в государственном агентстве "Автомобильные дороги Азербайджана" протяженность автомобильной дороги Барда-Агдам составляет 44,5 км.

В соответствии со "Строительными нормами и правилами" были завершены земляные работы, строительство нового земляного полотна, двух слоев дорожного основания и асфальтобетонного покрытия с использованием предусмотренной проектом толщины и необходимых материалов. Согласно проекту также на 100 процентов выполнены строительные работы по возведению искусственных сооружений, дорожных узлов и мостов, а также строительство круглых водопропускных труб, прямоугольного водного перехода и подземных переходов.

Так, на 25-м и 40-м километрах автодороги Барда-Агдам успешно выполнено и завершено строительство автомобильных мостов длиной 91,3 и 18,2 метра, на 14-м и 42-м километрах - дорожных узлов длиной 66 и 43 метра, а также наземных пешеходных переходов, предусмотренных на 4-м, 14-м и 16-м километрах.

Также было завершено строительство пешеходных дорожек вдоль дороги, бетонных бордюров, тротуаров и таметов.

На 29-м километре дороги, в месте расположения пункта "Pit stop", продолжаются строительные работы.

В настоящее время вдоль дороги ведутся работы по строительству третьего слоя асфальтобетонного покрытия, установке фонарных столбов. На первых 10 километрах автодороги уже завершены работы по укладке третьего слоя асфальтобетонного покрытия.

В целом по проекту выполнено 88 порцентов запланированных работ. В ближайшее время планируется завершить строительство новой дороги. Для этого на территорию было привлечено необходимое количество сил.

Отметим, что автомобильная дорога Барда-Агдам строится до освобожденного от оккупации города Агдам. Первые 14 километров автодороги проходят в черте города Барда и охватывают несколько населенных пунктов Бардинского района. Всего дорога охватывает более 20 населенных пунктов, включая города Барда и Агдам.