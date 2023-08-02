Все ждали от меня медали – азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова об участии во Всемирной летней Универсиаде (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Все ждали от меня медали на XXXI Всемирной летней Универсиаде в китайском городе Чэнду.

Об этом сказала в среду Trend азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова по возвращении на Родину.

Напомним, что член сборной Азербайджана по художественной гимнастике Зохра Агамирова завоевала три медали на XXXI Всемирной летней Универсиаде - два "серебра" в упражнениях с обручем и булавами, "бронзу" за композицию с лентой.

В копилке грации уже были награды Универсиады, в 2019 году на XXX летней Универсиаде в Неаполе (Италия) Агамирова была удостоена серебряных медалей в упражнении с булавами и в многоборье.

По ее словам, в связи с этим на соревнованиях в этом году все ждали от нее наград.

"С психологической точки зрения мне было немного тяжело, ощущала ответственность. На соревнованиях постаралась настроиться и хорошо выступить. Первые два дня соревнований прошли не совсем удовлетворительно для меня, допустила ошибку в упражнении с мячом. Квалификации с обручем и булавами прошли хорошо, без ошибок. В финалах показала хороший результат. Думаю, лучше всего у меня в финале получилась программа с булавами", - сказала спортсменка, подчеркнув, что после участия в чемпионате Европы в ее программу были внесены некоторые изменения, усложнены элементы.

Азербайджанская грация отметила также, что это была ее первая поездка в Китай.

"Соревнования прошли на высоком уровне. Немного сложно мне дался адаптационный период, но после тренировок смогла собраться. Хочу выразить признательность всем, кто поддерживал меня на Универсиаде", - сказала она.

Агамирова добавила, что в будущем ее ждет участие в чемпионате мира, который пройдет 23-27 августа в Испании.

"На чемпионате моя цель пройти в финалы и завоевать лицензию на Олимпийские игры", - сказала она.