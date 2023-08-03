"Лаборатория поверки счетчиков" выходит из подчинения "Азеригаз"

БАКУ /Trend/ - Подписан договор между Институтом метрологии, подведомственным Государственной службе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана и производственным объединением "Азеригаз".

Как сообщили в четверг Trend в Государственной службе Азербайджана по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, согласно договору, "Лаборатория поверки счетчиков" ПО "Азеригаз" переходит под контроль Института метрологии.

Основная цель заключения договора состоит в том, чтобы поверка счетчиков осуществлялась независимой стороной, а не предприятием-поставщиком. Договор вступит в силу с 1 января 2024 года. В лаборатории будут проводиться проверки средств измерений бытового и промышленного назначения, определение и подтверждение соответствия этих средств метрологическим требованиям (нормам погрешности), ремонт и калибровка счетчиков промышленного типа, объемных корректоров. Также будут проведены мероприятия по выявлению случаев постороннего вмешательства в газовые счетчики.

Управление деятельностью метрологической службы "Лаборатория поверки счетчиков" Институтом метрологии Азербайджана на основе взаимного сотрудничества и обмена опытом с ПО "Азеригаз", усиление контроля за работой по проверке измерительных приборов и испытательного оборудования в соответствии с законодательством будет способствовать достижению надежных результатов, улучшению общих процессов и повышению эффективности, защите прав и интересов бытовых потребителей, и предпринимателей.

Ожидается, что в будущем данный процесс охватит и другие сферы коммунального обслуживания.