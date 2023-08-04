Названа дата выплат пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшерону

БАКУ /Trend/ - 8 августа запланирована выплата пенсий в Баку и Сумгайыте, а также по Абшеронскому району.

Об этом сообщили в пятницу Trend в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будут выплачиваться и в этом месяце в соответствии с графиком.

Отметим, что минимальная заработная плата увеличилась в 2,7 раза - со 130 до 345 манатов. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 70 процентов, медианная заработная плата - в 2,1 раза, Фонд заработной платы - в 2,5 раза, а число трудовых договоров - на 35 процентов.

Минимальная пенсия была увеличена в 2,5 раза - со 110 до 280 манатов, социальные пособия и пенсионные выплаты увеличены в 5 раз, а среднемесячная сумма адресной государственной социальной помощи увеличена в 2,5 раза.

Напомним, что в рамках реализуемого нового пакета социальных реформ с начала 2023 года в очередной раз пособия и пенсии были увеличены (размер минимальной пенсии с 1 февраля увеличен с 240 до 280 манатов).

Также был увеличен предел критерия нуждаемости на 2023 год и доведен до 246 манатов, что привело к очередному увеличению сумм адресной социальной помощи.