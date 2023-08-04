Азербайджанский парапловец завоевал золотую медаль ЧМ

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский парапловец, трехкратный паралимпийский чемпион Раман Салей завоевал золотую медаль чемпионата мира, который проходит в городе Манчестер (Великобритания), передает Trend со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет.

Салей показал результат 53,32 секунды по плаванию вольным стилем на расстояние в 100 метров.

Отметим, что Раман Салей также завоевал серебряную медаль в плавании на 100 метров на спине с результатом 1:00,83. Он также получил лицензию на летние Паралимпийские игры Париж-2024.