В Баку проходит 99-я международная сессия Европейского молодежного парламента (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку проходит 99-я международная сессия Европейского молодежного парламента.

Как сообщает в понедельник Trend, церемония открытия мероприятия состоялась во дворце Гюлистан.

В начале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана, была представлена культурная программа.

Сессия, проводимая при поддержке и партнерстве министерства молодежи и спорта Азербайджана продлится до 12 августа.

В ходе сессии будет обсуждаться расширение образовательных возможностей молодежи. На мероприятии, которое будет проводиться на основе симуляции Европейского парламента, будут организованы заседания комитетов Ассамблеи по 12 различным темам. Кроме того, будут проведены пленарные слушания и дебаты. Принятые голосованием резолюции будут представлены от имени молодежной инициативы Европейского парламента.

В целях усиления межкультурного диалога молодежи, которая будет участвовать в международном мероприятии, будут организованы мероприятия "Европейский городок" и "Евроконцерт", а для ознакомления иностранцев с богатым историко-культурным наследием Азербайджана будут организованы развлекательные программы, туры и экскурсии в музеи.

Отметим, что Европейский молодежный парламент является одной из крупнейших молодежных платформ в Европе с организациями-членами, действующими в 40 странах мира, а также насчитывает около 6 тысяч волонтеров.