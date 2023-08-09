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В Азербайджане реализованы четыре пакета социальных реформ - Анар Алиев

Общество Материалы 9 августа 2023 11:31 (UTC +04:00)
В Азербайджане реализованы четыре пакета социальных реформ - Анар Алиев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане реализованы четыре пакета социальных реформ.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев, выступая с отчетом о деятельности Агентства DOST за 5 лет.

"Начиная с 2018 года в Азербайджане были реализованы четыре пакета социальных реформ и улучшена социальная защита 4 миллионов граждан. На освобожденных от оккупации территориях действует Центр "Smart DOST". Планируется довести их число до 17", - добавил он.

Отметим, что с открытием в декабре 2022 года Бакинского центра DOST № 5, Баку и Абшеронский район были полностью охвачены услугами центров DOST. В 2023-2026 годах планируется создание 11 новых региональных центров DOST, а также 55 филиалов DOST и пунктов SMART DOST.

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