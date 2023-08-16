Названа дата возвращения жителей в Физули

БАКУ /Trend/ - 18 августа состоится первое переселение жителей в город Физули.

Об этом сообщили в среду в ответ на запрос Trend в Государственном комитете Азербайджана по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Было отмечено, что жители будут переезжать в Физули поэтапно. Всего на начальном этапе будет переселено 144 семьи, которые до сих пор испытывают сложности, проживая в местах временного размещения в Баку, Сумгайыте и на территории Абшеронского района.

Отметим, что 5 августа Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел жеребьевку между семьями, которые будут переселены в Физули на первом этапе.

В жеребьевке приняли участие 144 семьи (509 человек). В соответствии с составом семей, 51 семья будет обеспечена двухкомнатными, 76 семей - трехкомнатными и 17 семей - четырехкомнатными квартирами.