Благодарим Президента Азербайджана за то, что предоставил возможность вернуться в Лачин – жительница Лачина

БАКУ /Trend/ - Мы благодарим нашего Президента за то, что предоставил возможность вернуться в Лачин.

Об этом сказала Trend жительница Лачина Рафига Гулиева.

По ее словам, ее радости не было предела, когда он услышал новость об освобождении Лачина. Теперь она возвращается в родные края с чувством радости.

«Пусть Аллах помилует наших шехидов и даст здоровья нашим ветеранам», - добавила она.

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачин. Жители Лачина, который стал еще красивее и благоустроеннее, поблагодарили Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю заботу, выразили признательность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли от оккупации, героическим солдатам и офицерам.

Таким образом, в городе Лачин будет обеспечено постоянное проживание 234 семей, или 904 человек.