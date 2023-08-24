В Азербайджане состоялся экзаменационный этап конкурса по приему на работу учителей в профучилища

БАКУ /Trend/ - 24 августа состоялся экзаменационный этап конкурса по приему на работу преподавателей профильных дисциплин и мастеров производственного обучения в профессиональные образовательные учреждения, входящие в систему министерства науки и образования Азербайджана, на 2023/2024 учебный год.

Об этом сообщили в четверг Trend в Государственном агентстве профессионального образования.

Было отмечено, что в общей сложности в рамках конкурса было объявлено 142 вакансии преподавателей профильных дисциплин и 429 вакансий мастеров производственного обучения в различных профессиональных учебных заведениях.

Из 2 519 кандидатов, зарегистрированных через портал электронных заявок portal.edu.az, право на участие в экзаменационном этапе конкурса получили 1 962 человека. В экзамене приняли участие 1 409 кандидатов.

Отметим, что распределение кандидатов удовлетворяющих условиям конкурса на вакантные места будет осуществляться до 15 сентября.