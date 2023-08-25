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В Азербайджане названо число лиц, получивших соцпособия по возрасту за июль 2023 года

Общество Материалы 25 августа 2023 10:50 (UTC +04:00)
В Азербайджане названо число лиц, получивших соцпособия по возрасту за июль 2023 года

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В июле 2023 года число получателей ежемесячных социальных пособий по возрасту в Азербайджане превысило 138 тысяч человек.

Как сообщает в пятницу Trend, данную информацию распространил Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что из указанного числа 24,7 процента составляют мужчины, а 75,3 процента - женщины.

Отметим, что за январь-июль 2023 года Государственным фондом социальной защиты было в целом выплачено 578 миллионов манатов по социальным пособиям (на 24 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года) и 374 миллиона манатов по президентским пенсиям (на 21 процент больше, чем за аналогичный период прошлого года).

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