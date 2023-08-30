БАКУ /Trend/ - Азербайджанский самолет Су-25 демонстрируется на фестивале TEKNOFEST.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TurkicWorld, сегодня в Анкаре проходит фестиваль TEKNOFEST, посвященный 100-летию образования Турецкой Республики.

Отметим, что церемония подписания контракта по проекту модернизации "Су-25" (Лачин) между министерством обороны Азербайджанской Республики и турецкой компанией "TUSAŞ" состоялась 26 июля в Стамбуле в рамках 16-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-23.