Задержаны нарушившие границу Азербайджана граждане Непала и Ирана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Задержаны граждане Непала и Ирана, нарушившие границу Азербайджана.

Как сообщили Trend в пресс-центре Государственной пограничной службы, 9 сентября в 21:44 на служебной территории пограничного отряда "Худат" вблизи села Зухул Хачмазского района были задержаны граждане Непала Карки Гимире Ренука, 2001 года рождения, Бахаттараи Менука, 1994 года рождения, Пантха Бал Кришна, 1997 года рождения, Раут Дип, 1986 года рождения, пытавшиеся нарушить государственную границу Азербайджана в направлении Российской Федерации.

В ходе расследования было установлено, что задержанные официально прибыли на территорию страны, после чего собирались незаконно перейти на территории России, а оттуда отправиться в Португалию.

Кроме того, 10 сентября в 13:45 на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" вблизи села Амирзеидли Бейлаганского района был задержан гражданин Ирана, житель Парсабада Хамиди Бахман Гаджимахмуд, 1977 года рождения, незаконно пересекший государственную границу из Ирана в направлении Азербайджанской Республики. В ходе расследования было установлено, что задержанный намеревался отправиться из Азербайджана в страны Европы.

Также 10 сентября в 21:45 на служебной территории пограничного отряда "Лянкяран" вблизи села Гапычымяхялля Астаринского района были задержаны нарушившие государственную границу из Ирана в направлении Азербайджанской Республики граждане Афганистана Серадж Хелалуддин Сераджеддин, 1993 года рождения и Хайдари Эзатулла Абдулкасым, 1997 года рождения. В ходе расследования было установлено, что задержанные намеревались отправиться из Азербайджана в страны Европы.

Оперативно-розыскные мероприятия по данным фактам продолжаются.