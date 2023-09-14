В Азербайджан прибыл генпрокурор Ирана - обсуждены уголовные дела Фарида Джафарли и о нападении на посольство Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Генеральный прокурор Исламской Республики Иран Мохаммед Казем Мовахеди-Азад прибыл с рабочим визитом в Азербайджан по приглашению генерального прокурора Азербайджанской Республики Кямрана Алиева для участия в 4-м заседании генеральных прокуроров государств-членов Организации экономического сотрудничества, которое состоится в Баку.

Как сообщает в четверг Trend, генпрокурор Азербайджана, говоря о важности мер, направленных на развитие деловых связей между азербайджанской и иранской прокуратурами в ходе сегодняшней встречи в Генеральной прокуратуре, выразил надежду на дальнейшее продолжение двустороннего сотрудничества, оценил заявление иранской прокуратуры о привлечении к ответственности лица, совершившего теракт против посольства Азербайджана в Тегеране, как важный шаг в этом направлении.

Выразив благодарность за теплый прием, Мохаммед Казем Мовахеди-Азад сообщил, что представляемая им структура в сфере правового сотрудничества придает большое значение развитию отношений с Азербайджаном, а также, что он рад совершить свой первый зарубежный визит в Азербайджан в качестве генерального прокурора. Он также упомянул, что уголовное дело о нападении на посольство находится под его контролем и направлено в суд, который вынесет по нему справедливое решение.

На встрече были обсуждены вопросы правового сотрудничества между двумя странами, включая экстрадицию, выдачу осужденных, незаконный оборот наркотиков, экологические правонарушения и другие представляющие интерес темы, подчеркнута важность обмена информацией в этой области, проведен полезный обмен мнениями, отмечено, что будет продолжено сотрудничество на международных платформах, в том числе в рамках Организации экономического сотрудничества. Также было обсуждено уголовное дело в отношении гражданина Азербайджанской Республики Фарида Сафарли, осужденного в Исламской Республике Иран.

Во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Исламской Республике Иран Али Ализаде и чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Сеид Аббас Мусави.